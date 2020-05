Spadafora annuncia: “Rimborso per gli eventi sportivi saltati a causa del Coronavirus”

Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, sul proprio profilo Facebook ha annunciato la possibilità di introdurre dei voucher per rimborsare i possessori di biglietti per eventi sportivi rinviati a causa del Coronavirus. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo messo in pausa lo sport ma vogliamo tutelare gli spettatori. Per questo, abbiamo previsto un meccanismo di rimborso per gli eventi a cui non si è potuto assistere (o al quale non si assisterà) a causa del Coronavirus. I possessori di un biglietto che ne facciano richiesta avranno quindi diritto al voucher recupero, per qualsiasi evento sportivo”, ha chiuso Spadafora.

Foto: Twitter ufficiale Champions League