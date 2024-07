Ali Sowe ripartirà dal Rizespor. È stato raggiunto l’accordo per l’attaccante gambiano classe 1994 che aveva un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con il Rostov. Un’altra tappa in Turchia per l’attaccante che in passato ha avuto esperienze in Italia. Ecco la foto della firma: a sinistra Ibrahim Turgut, presidente del Rizespor, al centro l’avvocato Luigi Sorrentino che ha curato la trattativa.