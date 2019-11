Southgate su Sterling: “Per noi è importante, ma l’esclusione è giusta”

Gareth Southgate, commissario tecnico della Nazionale inglese, ha parlato in conferenza stampa dell’esclusione di Sterling dopo il battibecco con Gomez: “Avrei preferito non parlarne ma poi ho deciso di rendere tutto pubblico. Le emozioni hanno preso il sopravvento, ma sono cose che accadono nel calcio. Menomale che avevo giocatori esperti che hanno tenuto insieme il gruppo. Sterling giovedì non giocherà ma la storia finisce qui. Prendiamo atto di quanto accaduto e guardiamo avanti. Abbiamo parlato con i senatori e abbiamo preso questa decisione. Io sono il ct e dovevo prendere una decisione. Ho pensato che fargli saltare una partita fosse la cosa migliore. La squadra è come una famiglia e quindi ci sono delle discussioni, l’importante è risolverle. Sterling è importante per noi, ma l’esclusione è giusta”.

Foto: Metro