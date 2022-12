Southgate: “Sterling oggi si è allenato. Non so come utilizzarlo nella sfida con la Francia”

Southgate, in conferenza stampa, ha parlato del rientro di Sterling in Nazionale, dopo che aveva abbandonato il ritiro dell’Inghilterra a causa della vicenda che era accaduta alla sua famiglia: “Ho parlato stamattina con Raheem in allenamento. È fantastico che sia tornato con noi. Voleva allenarsi con noi. Di solito non gli sarebbe stato permesso di farlo dopo il suo lungo viaggio in aereo, ma è stata una sessione abbastanza leggera, quindi non ha corso rischi nel partecipare. Sarà impegnato nella partita di domani, ma non so ancora come. Non so quale sia il suo livello di forma fisica, perché non lo vedevo in campo da sabato scorso. Ma siamo felicissimi che sia tornato, per noi è un giocatore importante”.

Foto: Twitter Nations League