Southgate: “Sterling e Kane sono due certezze, sanno come si vivono momenti del genere”

Il CT dell’Ingilterra, Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio al Mondiale.

Queste le sue parole: “C’è equilibrio nel gruppo. C’è sicuramente l’esperienza per questi momenti che è fondamentale perché non tutti i giocatori sanno come ci si sente a trainare la squadra inglese. A volte non sai come reagiranno le persone fino a quando non sono lì in ballo e alcuni non ce la fanno. Sterling e Kane sono due certezze, sono già stati sotto i riflettori e sono abituati ad essere considerati affidabili anche nei loro club”.

Foto: twitter Inghilterra