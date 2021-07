Southgate: “Rinnovo? Ora pensiamo al Qatar. Imperdonabili gli insulti verso i miei giocatori”

All’indomani della sconfitta della sua Inghilterra, il CT Gareth Southgate ha riposto così alle domande a lui rivolte in conferenza stampa:

Sul rinnovo:

“Non credo che ora sia il momento giusto per pensarci. Dobbiamo qualificarci per il Qatar. Ho bisogno di tempo per andare via e riflettere su Euro 2020. Ho bisogno di riposare. Guidare il tuo paese in questi tornei ha i suoi costi. Non voglio impegnarmi in qualcosa più a lungo di quanto dovrei. Non è una questione finanziaria, il mio obiettivo è di portare la squadra in Qatar”.

Sugli insulti subiti dai suoi giocatori:

“Questa mattina i miei primi pensieri sono stati per i ragazzi che hanno fatto così bene per noi. I giocatori hanno avuto una tale unione e spirito e hanno riunito il nostro paese. Per alcuni di loro essere maltrattati così è imperdonabile. Alcuni di questi insulti sono arrivati dall’estero, ci è stato detto questo, ma altri dal questo paese. Siamo stati un faro di luce per riunire le persone, la nazionale rappresenta tutti. Abbiamo sentito l’energia e la positività dei fan e ne sono incredibilmente orgoglioso”.

Su cosa ha imparato da questa finale:

“C’è sempre da imparare, quel processo non finisce mai, davvero. Devo guardare la partita. Sono successe così tante cose in quelle due ore di gioco. Per passare attraverso l’intera linea temporale ora, sono successe troppe cose per me per riflettere correttamente. Ma è quello che faremo”.

Foto: Twitter Inghilterra