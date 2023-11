Southgate riflette sull’imbattibilità dell’Inghilterra: “Abbiamo imparato molto, un vantaggio per noi”

Il manager dell’Inghilterra Gareth Southgate ritiene di “aver imparato molto”, nonostante la sua squadra abbia concluso la campagna di qualificazione agli Europei imbattuta con un deludente pareggio in casa della Macedonia del Nord.

L’Inghilterra, già qualificata, ha ottenuto il punto necessario per assicurarsi la testa di serie a Euro 2024 a Skopje, ma non è stata in grado di migliorare la prestazione deludente di venerdì scorso nella vittoria per 2-0 contro Malta.

“Penso che in entrambe le partite siamo stati in grado di guardare a diversi giocatori, oltre a cercare di vincere – ha detto Southgate a BBC Radio 5 Live – normalmente si aspetta marzo per farlo. Abbiamo imparato molto da queste due partite e questo è un vantaggio per noi”.

Una dichiarazione che, tuttavia, non può non evocare il ricordo della sconfitta in finale contro l’Italia nell’ultimo Europeo, un capitolo doloroso che rimane nell’ombra dei progressi attuali della squadra.

Foto: Southgate Twitter nazionale inglese