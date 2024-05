Southgate: “Rashford non convocato? Altri hanno fatto meglio di lui”

Gareth Southgate, Commissario Tecnico dell’Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato la lista provvisoria dei convocati dell’Europeo. Una lista dove non è presente Marcus Rashford: “È stata una decisione difficile. Quello che posso dire è che gli altri giocatori nel suo ruolo che ho chiamato hanno disputato una stagione migliore rispetto a Marcus, è semplice”.

Fuori dai convocati anche Jordan Henderson: “Ci mancherà molto. È una persona eccezionale. Ha ricoperto quel ruolo di leadership per molto tempo. Ora abbiamo tanti giocatori giovani che hanno già tante presenze. Non c’è motivo per cui i giovani giocatori non possano essere leader”.

Foto: twitter Inghilterra