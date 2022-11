Southgate nell’occhio del ciclone: molte critiche dopo lo 0-0 contro gli Stati Uniti

Il pareggio dell’Inghilterra contro gli Stati Uniti ha generato molto malumore tra i fan della nazionale inglese. I tifosi infatti si sono scagliati contro il loro allenatore. Una delle prime cose che viene mossa all’allenatore dell’Inghilterra è la panchina di Foden. Nel match di ieri la nazionale di Southgate ha prodotto davvero poco, rischiando più volte di perdere la partita. Nonostante ciò, il ct inglese ha deciso di non schierare per neanche un minuto Phil Foden, generando l’indignazione di tutti i tifosi dei Three Lions. Malgrado il passaggio quasi sicuro dell’Inghilterra alle fasi eliminatorie, i tifosi si aspettano molto di più dalla loro nazionale, soprattutto in termini di gioco. Le qualità e le potenzialità della squadra capitanata da Harry Kane sono altissime, al punto che a detta di molti è una delle favorite per la vittoria del Mondiale, ma come ha detto lo stesso Southgate in conferenza stampa, bisogna fare di più se si vuole conquistare qualcosa di grosso.

Foto: Twitter Inghilterra