Southgate: “L’Italia è in ottima forma, sarà una grande partita. Il rigore? Non l’ho rivisto”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, ha parlato così a ITV dopo la vittoria contro la Danimarca e la finale di Euro 2020 raggiunta: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. Ringrazio anche i tifosi che sono stati incredibili durante tutto il match. Sapevamo che non sarebbe stata semplice come la gara di Roma. Ho spiegato ai giocatori come reagire nei momenti complessi e loro lo hanno fatto”.

Sul rigore: “Sinceramente non l’ho più rivisto, Sterling ha creato tanti problemi alla Danimarca. È una squadra sottovalutata, ci ha messo in difficoltà”.

Sull’Italia e sulla finale di domenica: “È una buona squadra, gli uomini di Mancini sono in un’ottima forma. Sarà una grande partita. Le finali devono essere vinte, ci prepareremo nel migliore dei modi. Anche l’Italia ha giocato due tempi supplementari, ma hanno avuto un giorno in più per recuperare”.