Southgate: “La squadra ha intesa e sta bene”

Southgate ha parlato in conferenza stampa della prossima partita contro il Senegal valida per gli ottavi di finale del Mondiale. Di seguito le sue parole: “Avremo bisogno di tutta la panchina ed è fantastico avere un’ottima intesa e la squadra che sta bene. Non ci sono giocatori giusti o sbagliati. Senegal? Conosciamo le loro qualità, hanno numerosi calciatori che giocano in Premier. Noi abbiamo fiducia in noi stessi.”

Foto: Twitter Inghilterra