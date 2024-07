Southgate: “Il mio unico obiettivo per due anni è stato vincere l’Europeo. Le ultime settimane sono state delle montagne russe”

Gareth Southgate, ct della Nazione inglese, ha parlato ai microfoni di Sky Sports affrontando diversi temi tra cui quello del suo futuro, al momento molto dibattuto vista la scadenza del suo contratto (dicembre del corrente anno). Ecco le parole del tecnico della Nazionale dei Tre Leoni, che domani sfiderà la Spagna nella finale dell’Europeo: “Emotivamente, sarebbe impossibile per me prendere una decisione logica al momento su tutto questo, perché il mio unico obiettivo per due anni è stato vincere questo torneo. Le ultime cinque o sei settimane sono state delle vere e proprie montagne russe, quindi in realtà non so a che punto sono se non essere molto concentrato sulla preparazione della squadra per questa partita. Sono determinato a continuare a guidarli nel modo in cui ho fatto nell’ultimo mese”.

Foto: twitter Nazionale inglese