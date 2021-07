Southgate: “Ho dei giocatori fantastici e un gruppo fenomenale”

Intervenuto ai microfoni della BBC, il ct inglese Gareth Southgate ha espresso tutta la sua felicità per la qualificazione in semifinale: “I giocatori sono stati fantastici. Penso ai ragazzi che non sono scesi in campo: Conor Coady, Ben Chilwell, Sam Johnstone, Aaron Ramsdale, sono quelli che hanno reso questa squadra vincente. Lo spirito nel gruppo è fenomenale. Nessuno di loro merita di essere escluso. Stanno tutti dando il massimo in allenamento. Tutti i giocatori sono stati fantastici. Sappiamo che in sette partite la squadra è molto importante, cercando di dare una pausa ai giocatori al momento giusto. È favoloso per il nostro paese giocare una semifinale a Wembley”.

Foto: Twitter Euro 2020