Southgate: “Foden sarà protagonista al Mondiale”

Dopo aver ricevuto varie critiche per non aver schierato Phil Foden nella partita contro gli Stati Uniti, Garteh Southgate ha difeso il talento inglese affermando che secondo lui avrà un ruolo fondamentale nel torneo: “Giocherà un ruolo fondamentale per noi. Sono sicuro che farà un grande Mondiale. La sua mentalità e la sua cultura del lavoro lo rendono speciale, il modo in cui approccia il calcio e gli allenamenti è davvero eccellente”.

Foto: Twitter Inghilterra