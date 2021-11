Southgate dopo il rinnovo: “Un privilegio continuare a guidare l’Inghilterra. Possiamo fare grandi cose”

Gareth Southgate ha rinnovato il contratto con l’Inghilterra fino al 2024. Il ct della nazionale inglese ha parlato del suo prolungamento ai canali ufficiali della Federcalcio inglese: “È un incredibile privilegio guidare questa squadra. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare Mark Bullingham (amministratore delegato, ndr), John McDermott (direttore tecnico, ndr) e il consiglio per il loro supporto, oltre ai giocatori per il loro lavoro instancabile. “Abbiamo una grande opportunità davanti a noi e siamo tutti entusiasti di vedere ciò che questa squadra potrebbe ottenere in futuro“.

Foto: Metro