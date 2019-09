Southgate dopo il 4-0 alla Bulgaria: “Stiamo crescendo, ottima prestazione”

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, ha parlato dopo il 4-0 rifilato alla Bulgaria ai microfoni di ITV: “Penso che siamo migliorati man mano che passavano i minuti. Non avevamo bisogno di complicare eccessivamente le cose. Sembravamo pericolosi, a volte ci perdevamo in qualche tocco in più. La loro formazione ci ha causato dei problemi. In una partita come questa devi assicurarti che la concentrazione sia corretta. Ho sempre pensato che avessimo abbastanza forza in attacco per vincere la partita”.

Foto: Independent