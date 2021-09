Southgate: “Deludente al giorno d’oggi parlare di razzismo”

Gareth Southgate, commissario tecnico dell’Inghilterra, durante la conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l’Andorra, è tornato a parlare del tema razzismo dopo i cori beceri dei tifosi ungheresi indirizzati ai calciatori di colore britannici. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“I nostri giocatori sono incredibilmente maturi nel modo in cui affrontano la situazione. Si sentono supportati dai loro compagni di squadra, il che è molto importante per loro. I loro compagni di squadra si rendono conto di quanto debba essere impegnativo per i nostri giocatori di colore e quanto sia deludente nel mondo moderno che continuiamo a dover rispondere a queste domande a causa degli incidenti che accadono. Ma possiamo solo continuare a prendere la posizione che abbiamo fatto e speriamo di continuare a inviare i messaggi giusti, non solo alle persone nel calcio ma a tutta la società”.

Foto: Instagram Inghilterra