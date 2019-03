Southgate: “Cori razzisti contro Rose, è inaccettabile una cosa del genere”

Danny Rose vittima di cori razzisti durante la gara tra Montenegro e Inghilterra. A rivelarlo è stato il commissario tecnico inglese, Gareth Southgate, intervenuto così ai microfoni di ITV Sport subito dopo il match: “Cori razzisti a Rose? Li ho sentito chiaramente, non c’è nessun dubbio. Lo segnaleremo alle autorità competenti, è inaccettabile una cosa del genere. Sterling? Non ho parlato con lui, non siamo sicuri sia stato oggetto anche lui di cori di quel tipo”.

Foto: Independent