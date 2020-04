Southampton: tagliati gli stipendi di staff e calciatori della prima squadra

Il Southampton è il primo club della Premier League a raggiungere un accordo con i suoi giocatori per il taglio degli stipendi. La Premier League aveva cercato di raggiungere un’intesa collettiva con tutti i giocatori del massimo campionato inglese, sulla base di una riduzione orizzontale del 30% degli emolumenti. Proposta che era stata respinta. A comunicare la decisione dei Saints, lo stesso club tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, anche se non si conosce ancora a quanto corrisponda la percentuale di stipendio tagliata:

“In linea con i consigli del Governo, tutte le attività allo Staplewood Campus, allo St Mary’s Stadium e ai nostri altri centri continuano a essere sospese, tranne per le attività essenziali. Questa situazione sarà riesaminata alla fine di aprile.

Inoltre, il consiglio di amministrazione, il manager della prima squadra, il suo staff tecnico e i calciatori della prima squadra hanno concordato di differire parte dei loro stipendi per i mesi di aprile, maggio e giugno per aiutare a proteggere il futuro del club, il il personale che lavora al suo interno e la comunità che serviamo.

Inoltre, il club può confermare che non utilizzerà il programma di mantenimento del lavoro del governo nei mesi di aprile, maggio e giugno. I nostri proprietari, il signor Gao e Katharina Liebherr, hanno messo in atto misure per garantire che tutto il personale che non rinvia parte del proprio stipendio continuerà a ricevere il 100% della retribuzione, pagata normalmente fino al 30 giugno. Qualsiasi decisione sul futuro oltre questa data verrà presa in anticipo, ma solo quando saranno note ulteriori informazioni.”

#SaintsFC can detail measures it is taking as part of the club’s ongoing response to the coronavirus pandemic: https://t.co/1pMnaqFQMS — Southampton FC (@SouthamptonFC) April 9, 2020

Link: profilo Twitter ufficiale Southampton FC

Foto: profilo Twitter ufficiale Southampton FC