Southampton, niente vertigini: è in testa alla Premier

La Premier League ha una nuova regina, almeno per una notte e in coabitazione con il Liverpool. Si tratta del Southampton di Hasenhuttl che ha battuto il Newcastle United nell’anticipo dell’8a giornata di Premier, portandosi a 16 punti, in vetta insieme al Liverpool.

A segno, per il Southampton, Adams e Armstrong.

Una bella realtà per il calcio inglese, con diversi giovani e veterani come Walcott che per ora si godono un primato storico.