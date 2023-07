Sousa su Dia: “Avrò modo di parlargli. Servono i suoi gol per raggiungere la salvezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha così parlato del futuro di Boulaye Dia: “Se mi ci sono confrontato?Lo farò. Anzitutto voglio dire una cosa sul nostro presidente. Ho scelto la Salernitana 4 mesi fa e adesso perchè credo nel presidente, anche lui vorrebbe la riconferma dei più bravi per essere competitivi e arrivare alla salvezza. Avrò occasione di parlare con Dia, ma anche con tanti altri elementi che sono certo rimarranno per tutta la stagione. Boulayè è un calciatore che ha avuto un infortunio al ginocchio, con annesso intervento, e questo comporterà un’attenzione particolare. Questo tipo di situazioni possono comportare infiammazioni, passi indietro nella preparazione e quando si aggregherà alla squadra dovrà essere al top dal punto di vista muscolare. Questi infortuni possono portare a squilibri muscolari, voglio ci sia grande attenzione. Detto questo, io vedo un ragazzo che si diverte, che può giocare in tanti ruoli, che può rendere tanto e che ha una buona interazione con i compagni. Servono i suoi gol per raggiungere la salvezza”.

Foto: Instagram Boulaye Dia