Sousa: “L’Inter ha un centrocampo da Premier. La Fiorentina? C’è un progetto, Adli è un piccolo Zidane”

Paulo Sousa, ex allenatore (tra le tante) di Fiorentina e Salernitana, oggi allo Shabab Al-Ahli, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni.

Sull’Inter: “Ha una qualità superiore, in tutti i ruoli. Per me, in Italia è favorita con tutti. Ha la rosa migliore, insieme al Milan. Cosa mi colpisce? Il centrocampo: è ai livelli della Premier. I centrocampisti dell’Inter leggono il tempo e lo spazio, sanno giocare corto e lungo, calciano da fuori e arrivano in area”.

Sulla Fiorentina: “Palladino invece mi ha colpito per la crescita: è un uomo intelligente e adesso gioca molto più verticale. Non vorrei parlare di singoli ma faccio un’eccezione per Adli, che ho avuto a Bordeaux. Ai tempi dicevo che era un piccolo Zidane e ora merita di essere felice: ha una bellissima energia. Firenze è il posto giusto per lui e tanti. Questo perché vedo un progetto. Commisso merita i complimenti come chiunque investe nel calcio: ha costruito il centro sportivo e lascia lavorare gli allenatori”.

Foto: Instagram Sousa