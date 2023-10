Sousa: “Coulibaly e Candreva sono convocati. Il Monza mette in difficoltà chiunque”

Il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Monza. Ecco le sue parole:

“Candreva e Coulibaly saranno convocati. Titolari? Antonio sì, Lassana no. E’ ancora prematuro per Coulibaly rispetto al volume di lavoro che ha fatto. Ci darà una mano in corso d’opera, gli consentiremo il minutaggio necessario per non correre alcun tipo di rischio”

“Non ci possiamo dimenticare che ogni gara ha complessità differenti. Nel primo tempo a Empoli abbiamo avuto molta difficoltà a causa della velocità collettiva e individuale del nostro avversario, la loro pressione è stata efficace. Noi abbiamo sbagliato tante decisioni prestando il fianco al contropiede. Nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo avuto qualche occasione per pareggiare pur peccando in incisività e non riuscendo a trovare contromisure nelle transizioni difensive. Anche l’Inter ha sofferto il nostro attacco alla profondità. Siamo stati più performanti grazie allo stadio pieno e agli stimoli che ti trasmette una gara contro chi vuol vincere il campionato. Gli episodi ci stanno penalizzando, oggi li stiamo soffrendo di più rispetto al passato e per questo chiedo ai ragazzi di essere più efficaci. Mi aspetto una partita diversa dalle altre. Palladino è uno dei giovani allenatori italiani che sta proponendo un calcio moderno e innovativo, lo apprezzo tanto e ha uno stile ben riconoscibile. Hanno qualità nel possesso palla, tutti hanno voglia di giocare e di essere nel vivo dell’azione e quando non trovano spazi sanno sempre risolverla con la giocata individuale. Il Monza mette in difficoltà chiunque, anche le big. Chiedo disponibilità fisica ai nostri calciatori, sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare a livello strategico”.

Foto: Screen Instagram Salernitana