Sounas non convocato dalla Reggina: c’è il Perugia

Il centrocampista Sounas non è stata convocato dalla Reggina per la trasferta di Salerno. Confermato quanto vi abbiamo detto ieri, Sounas andrà al Perugia. E molto presto la notizia (come il triennale di Cionek) verrà riciclata dal solito portale reggino “tutto copia-incolla” specializzato in simile operazione (almeno venti volte dall’inizio del mercato). Anche il terzino Garufo non andrà a Salerno, il suo destino sarà a Catanzaro.

Foto: logo Reggina