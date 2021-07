Soumaré: “Orgoglioso e onorato di essere al Leicester. Il club è molto ambizioso”

Ieri il Leicester City ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Boubakary Soumaré. Il giocatore ha colto l’occasione per rilasciare la sua prima intervista per il suo nuovo club, queste le parole riportate dal sito ufficiale: “Sono davvero orgoglioso di venire in Premier League e giocare per un grande club come il Leicester. Mi aiuterà davvero a sviluppare il mio gioco e migliorare come giocatore. Quindi penso che questo sia il giusto passo avanti per me. Il Leicester è molto ambizioso. Quando mi hanno parlato dei loro piani e di cosa volevano fare con me, ho capito subito che volevo venire. Sono davvero orgoglioso e onorato di essere qui e darò tutto me stesso per la squadra e il club per rendere tutti felici”.

FOTO: Twitter Leicester