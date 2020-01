Soumaoro, è Genoa! Un altro difensore per la rincorsa di Nicola

Il Genoa regala a Nicola un rinforzo nel reparto arretrato. Lo scorso 23 gennaio vi abbiamo raccontato a sorpresa come il club rossoblù fosse uscito allo scoperto per Adama Soumaoro, difensore franco-maliano classe 1992 di proprietà del Lille, in scadenza di contratto nel 2021, aggiungendovi come il Grifone volesse prenderlo adesso oppure per luglio, una scelta chiara. Ma negli scorsi giorni vi abbiamo come il Genoa avesse deciso di portarlo in Italia da subito, raggiungendo un accordo con il diretto interessato. Tutto confermato: dopo Masiello, alla corte di Nicola arriva anche Soumaoro, un altro difensore per la rincorsa salvezza dei rossoblù.

Foto: Twitter ufficiale Lille