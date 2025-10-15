Soulé: “Voglio giocare con l’Argentina. Italia? Qualche contatto, ma nulla di più…”

15/10/2025 | 22:05:58

Matias Soulé, attaccante della Roma, in una intervista al Messaggero, pubblicata domani, ha parlato della sua intenzione di giocare con la Nazionale argentina, nonostante le voci di una possibile chance con l’Italia.

Queste le sue parole: “Due anni fa avevo parlato con Spalletti e gli avevo detto di voler giocare con l’Argentina, questa è la mia idea.

Ma sei stato ricontatto dalla Figc? “No, non è successe più niente”. Possiamo dire, Italia no grazie. “Ovviamente non mi hanno chiamato, ma quella è l’idea che ho sempre avuto .Voglio giocare per l’Argentina. Capisco che non è facile perché ci sono giocatori fortissimi. Devo continuare a fare il meglio per la Roma e vedremo”.

Foto: Instagram personale