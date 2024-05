Soulé: “Vittoria fondamentale, vogliamo salvarci. Allegri? Dispiace, ha vinto tanto. Ma il calcio è questo”

Matias Soulé, attaccante del Frosinone, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Monza.

Queste le sue parole: “Siamo contenti, abbiamo visto il risultato di Udinese e Empoli e non è andata come volevamo, ma oggi serviva la prima vittoria in trasferta perché sennò sarebbe stata dura. Abbiamo una guerra e ce la metteremo tutta per salvarci, anche per tutta questa gente che ci segue sempre e ci aiutano tanto.”

La prossima settimana avete due risultati su tre: “Non ci pensiamo, abbiamo un risultato solo che è vincere in casa nostra e dare una gioia alla gente. Speriamo di poter raggiungere l’obiettivo, ci teniamo tanto e penso che lo meritiamo.”

Parli spesso con mister Di Francesco anche durante la partita: “Sì parliamo sempre, lui mi dice le cose che devo fare anche nel momento. Abbiamo veramente un bellissimo rapporto e lo ringrazio per tutta la fiducia che mi ha dato quest’anno, e anche perché ci fa giocare bene. Ultimamente noi abbiamo capito che dobbiamo stare un po’ più indietro contro le squadre che sono più forti. Siamo contenti e speriamo di raggiungere l’obiettivo, ce lo meritiamo tutti, la gente, lo staff e i giocatori.”

Un pensiero su Allegri. “Mi dispiace per lui, tutti sanno che ha dato tanto alla Juve. Lo ricorderanno come un vincitore, gli faccio un in bocca al lupo.Ha vinto tanto, ma il calcio è questo”

Pensi già all’anno prossimo? “No, non penso al futuro, ho la testa in queste partite, ora ne manca solo una. Penso che dovrò tornare alla Juve e poi si vedrà, non dipende da me, speriamo di fare il meglio per me e per la società.”

Il Frosinone si salverà perché… “Perché giochiamo bene, abbiamo la voglia e lo meritiamo”.

Foto: Instagram Frosinone