Soulé: “Vittoria fondamentale, non era facile a Firenze. Primo posto? Piedi per terra”

05/10/2025 | 18:30:07

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “La vittoria è molto importante, soprattutto dopo quello successo in Europa. Era fondamentale rialzarsi e adesso ci aspettano due settimane per lavorare sugli aspetti da migliorare. Primo posto? Vogliamo provare a vincere tutte le partite, ma piedi per terra, dobbiamo guardare partita dopo partita “.

Foto: sito Roma