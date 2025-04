Soulé: “Stupendo segnare in un derby. Ora voglio qualche trofeo a Roma”

Matias Soulè, attaccante della Roma, ha parlato a ESPN sul momento in casa giallorossa.

Queste le sue parole: “Non ho iniziato benissimo questa stagione, ma per fortuna ora le cose stanno andando bene. Stiamo lottando per un posto in Champions League e speriamo di ottenerlo”.

Cosa ha rappresentato segnare nel derby?

“È stato un sogno, era il mio primo derby e sono riuscito a segnare quel gol. È stata una sensazione bellissima. Segnare un gol in una partita come questa cambia le cose, soprattutto la fiducia in se stessi. Volevamo vincere, ma per come è andata la partita, un punto era meglio di niente”.

Com’è giocare con due argentini campioni del Mondo come Paredes e Dybala?

“Sono due grandi calciatori e soprattutto ottime persone. Ridiamo molto, passiamo molto tempo insieme e grazie a loro mi sono adattato molto velocemente”.

Credi nella convocazione in Nazionale?

“La Nazionale è un sogno. Spero di poter essere convocato quando sarà il momento. Sono tranquillo, ma una possibile chiamata provoca sempre ansia. Tutto quello che fai nel club può aiutarti a raggiungerla. Ora che gioco di più, spero che accada”.

Quali sono i tuoi sogni? “Spero di vincere qualcosa qui con la Roma e di poter giocare in un torneo importante con la Nazionale in futuro”.

