Soulé: “Spero di giocare a lungo con Dybala. Ferguson? Ricorda Higuain”

26/07/2025 | 23:15:48

L’attaccante della Roma Matias Soulé ha parlato anche in zona mista dopo la vittoria contro il Kaiserslautern, partendo da Dybala: “Spero di poter giocare tanto insieme a Dybala, ma decide il mister. Io sono a disposizione, Gasperini mi ha provato anche a sinistra e con Ranieri feci anche il quinto a destra. Ogni volta imparo qualcosa e mi abituo, non c’è nessun problema”.

Su Ferguson: “Ha avuto un bell’impatto ed è un bravissimo ragazzo. Io provo a parlare in inglese con lui ma non ce la faccio (ride, ndr). Tecnicamente è bravissimo, potente ed è bello grosso nonostante sia un anno più piccolo di me. Spero possa fare il massimo. Chi ricorda? Batistuta e Higuain, che ho visto giocare di più”.

Foto: Instagram Soule