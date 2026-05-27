Soulé: “Spero di far parte della rosa per il Mondiale. Dybala? Gli parlerò”

27/05/2026 | 22:48:47

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato della sua speranza di poter giocare il Mondiale con l’Argentina: “Adesso sto aspettando la lista, so che è difficile ma c’è sempre speranza. Se non dovesse toccare a me, rimarrò in Argentina a godermi la famiglia. Ci sono molti giocatori, ovviamente la concorrenza è grandissima. Se non dovesse succedere, continuerò a lavorare per riuscirci in futuro. Non so nulla, so solo che ero nella lista dei 55. Poi me ne hanno mandata un’altra con meno nomi, ma ci sono comunque parecchi giocatori, quindi tocca solo aspettare”.

Soule ha toccato anche il tema del futuro di Paulo Dybala, senza rinnovo stipulato con la Roma e il Boca Juniors sempre sullo sfondo: “Ho chiesto a Dybala del suo futuro, ma non mi dice niente. Sicuramente lo vedrò adesso in Argentina. So che lì il suo contratto è scaduto, ma la verità è che non mi dice nulla. Gli parlerò”.

Foto: Insta Roma