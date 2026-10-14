Soulé: “Siamo morti e senza parole. Ora però non possiamo abbatterci”

14/10/2026 | 23:33:07

Le parole di Matias Soulé ad Amazon Prime Video: “Sinceramente non ho parole, perché era una partita che avevamo nelle nostre mani. Su tre calci d’angolo abbiamo praticamente perso la partita. Fino al 70’ eravamo avanti di due gol. Non ho parole, però questo deve servirci, perché dobbiamo essere attenti per tutti i novanta minuti. Adesso dobbiamo pensare alla prossima. Loro ovviamente hanno reagito dopo il nostro vantaggio, ma prendere tre gol così, su calci d’angolo praticamente uguali, è qualcosa che non va bene. In realtà siamo morti. Quello che dobbiamo fare è mettercela subito alle spalle. Ovviamente siamo delusi, ma non dobbiamo calare dopo questa partita, perché avevamo disputato una grande gara per quasi novanta minuti. Non possiamo abbatterci adesso, soprattutto dopo essere stati in vantaggio”.

Foto: Instagram Soulé