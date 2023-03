Soulé: “Serata magica. Non sapevo come esultare, mi veniva da piangere”

Mathias Soulé, attaccante della Juventus, ha commentato a Dazn la vittoria sulla Sampdoria e il primo gol in Serie A.

Queste le sue parole: “Un’emozione incredibile, lo aspettavo da tanto, da quando ho segnato in amichevole. Non sapevo come festeggiare, mi veniva da piangere, è un’emozione che non si può raccontare. Ho avuto due occasioni, una con il sinistro e l’ho presa male, poi un’altra vicino al palo. Ero incazzato, lo dico con educazione, poi è venuto il gol, che era quasi gol di Dusan. Io ho fatto Under17, Under19 e poi Next Gen, è diverso dal punto di vista fisico, qua c’è un altro ritmo ma giochi già contro professionisti”.

Sul ruolo: “Credo che il trequartista… Mi piace riceverla fuori e puntare in uno contro uno, mi trovo bene tra le linee, cercando la palla”.

Alla Juventus c’è stato Dybala, oggi Di Maria… “Mi ispiro a tutti loro, mi sono allenato. Questi sono fenomeni, imparo ogni giorno, sono andato anche in Nazionale con l’Argentina… Spero di diventare uno di loro”.

Foto: twitter Juve