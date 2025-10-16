Soulé: “Roma? M’immagino qui a vita. Mi fa piacere l’interesse dell’Italia, ma voglio giocare per l’Argentina”

Matias Soulé si è raccontato in una intervista concessa a Il Messaggero: “Sono contento di questo inizio di stagione. Sappiamo che dobbiamo migliorare tanto ma ci stiamo adattando a quello che vuole Gasperini. Ora sento tanta fiducia che ho iniziato ad avvertire con Ranieri. Grazie a lui sono tornato tranquillo, è stato fondamentale. Mi vedeva in allenamento e quando avevo il pallone tra i piedi mi diceva ‘fatte un altro giro…’. Mi ha preso da parte e mi ha detto di cercare la semplicità. Mi ha dato tranquillità e fiducia. Mi sento argentino, sono argentino. Lo dissi anche a Spalletti, che ringrazio. Forse il mio procuratore era un po’ arrabbiato quando ha letto le convocazioni di Scaloni. Mi fa piacere l’interesse di una Nazionale storica ma vorrei giocare per la squadra del paese in cui sono nato. L’addio di De Rossi alla Roma è stato duro, mi ha portato lui qui. Mi vedo a lungo nella Roma. Se chiudo gli occhi mi immagino di essere qui a vita. Allegri? Alla Juventus mi ero fatto crescere i capelli e tinti di biondo. Il giorno dopo mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Ero piccolino, finito l’allenamento sono subito corso dal barbiere”.

Foto: Instagram Roma