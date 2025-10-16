Soulé, quei 30 milioni rivalutati da Gasp

Matias Soulé è uscito allo scoperto e ha detto senza giri di parole che il suo desiderio è quello di imporsi con la Nazionale argentina nella speranza di poter convincere Scaloni. E che una convocazione con l’Italia non gli interessa, idee chiare senza creare troppa confusione. E adesso ci sono i presupposti per imporsi e per non svalutare quell’investimento di circa 30 milioni fatto nell’estate 2024. Una richiesta precisa di De Rossi, la precedenza alla Roma, l’addio dell’allenatore che lo aveva voluto strappandogli il sì rispetto alle sirene inglesi, i momenti difficili con Juric e all’interno di una stagione complicatissima. L’arrivo di Gasperini per puntarci, i primi confortanti riscontri, uno dei pochi insostituibili della Roma per una stagione partita bene e che promette tantissimo.

