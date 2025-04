La Roma conduce 1-0 sul Verona all’intervallo. La gara si sblocca dopo appena quattro minuti. Azione partita da un lancio calibrato di Cristante sulla destra per Soulé, che entra in area liberandosi alla grande di Valentini e mettendo una palla in mezzo. Zampata di Shomurodov in anticipo su Ghilardi e Coppola e Montipò battuto.

Foto: Instagram Roma