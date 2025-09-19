Soulé: “Il derby di Roma è speciale. In campo la tensione è palpabile”

20/09/2025 | 00:10:34

Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A in vista del derby contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Giocare tutta quella partita e segnare è stato qualcosa di veramente speciale e che non avevo mai provato prima. L’atmosfera allo stadio era qualcosa di indescrivibile. A essere onesto ero molto nervoso prima della partita, ma una volta che sei in campo si spegne tutto e ti concentri solo sul pallone. Sono partite incredibili”.

