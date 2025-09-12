Soulè: “Il cambio di ruolo? Pensavo sarebbe stato difficile. Mi sto trovando bene”

12/09/2025 | 20:45:57

Matias Soulè ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sul cambio di ruolo alla Roma: “All’inizio pensavo che sarebbe stato molto più difficile adattarmi a quella posizione. Negli anni scorsi avevo già giocato un po’ anche dentro, però mi sto trovando molto bene. Poi il mister ci chiede sempre di essere davanti, di far girare la palla e di non stare mai di schiena. Questo ci aiuta tanto. Più sei in area, più occasioni da gol puoi creare. Credo che sia fondamentale non solo per me, ma per tutti gli attaccanti che fa giocare lui”.

Foto: Instagram Roma