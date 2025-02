Matias Soulé, attaccante della Roma, decisivo nel match di Parma, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro i ducali.

Queste le sue parole: “Un gol alla Maradona? Mi ricordo il gol, era dentro l’area lui. Diego è un grande, ha fatto la storia: per noi argentini lui e Messi sono il massimo. Felice per questo gol e per la vittoria. Dobbiamo continuare così e avere questa continuità. Non era facile”