Soulé: “Gasperini mi lascia tanta libertà, mi piace il suo calcio. Stiamo crescendo”

09/08/2025 | 19:14:54

Matias Soulé ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro l’Everton: “A me piace molto il gioco che propone il mister. Provare a cambiare e muovermi tra le linee. Sono contento e spero di continuare così. Questa è la sua idea: far giocare gli attaccanti più vicino all’area. Giocavo più sulla fascia e lui mi ha messo più interno, però mi sento bene. Mi dice di rimanere sempre più vicino all’area. Lavorando ogni giorno spero di poter crescere e migliorare tante cose. Credo che questa sia la strada giusta, soprattutto per la fiducia che ho preso a fine campionato scorso. Ci deve essere tranquillità. Ci stiamo abituando al nuovo allenatore e ogni settimana va sempre meglio. Adesso inizia il campionato e dobbiamo partire bene“.

Foto: Instagram Roma