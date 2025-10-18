Soulè: “Gasperini mi chiede cose diverse da Ranieri. Peccato per il primo tempo, avremmo potuto fare meglio”

18/10/2025 | 23:43:42

Matias Soulé ha parlato a Dazn dopo Roma-Inter: “Loro sono la squadra più forte del campionato insieme al Napoli, abbiamo giocato un secondo tempo positivo e potevamo fare così bene anche nel primo tempo. Dobbiamo lavorare di più. Ovviamente noi ogni settimana lavoriamo per stare in alto, peccato per questa partita che era uno scontro diretto, queste gare ci dicono dove siamo e per cosa vogliamo ambire. Avessimo giocato tutta la partita come la ripresa anche il risultato sarebbe stato diverso. Ranieri mi ha dato fiducia l’anno scorso, mi chiedeva di fare le cose semplici e mi diceva che avrei preso fiducia piano piano. Gasperini mi chiede cose diverse e mi sta dando ancora più fiducia, mi sento bene nelle zone centrali, l’anno scorso giocavo più largo”.

FOTO: X Inter