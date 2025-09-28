Soulé: “Felice per il gol. Dobbiamo difendere tutti con Gasperini”

28/09/2025 | 17:23:20

Matias Soulè ha parlato a Dazn dopo la vittoria della Roma contro il Verona: “Sono ovviamente molto contento. Non è stata una partita facile, queste partite sono le più difficili. Devi prendere i punti per forza e per fortuna ci siamo riusciti. Sono molto contento di aver fatto il mio primo gol qua, lo aspettavo da tanto e sono veramente contento. Noi attaccanti siamo i primi a difendere, come ci dice il mister: “andare a pressare, andare forte”. E poi ovviamente con tutta la squadra, con i difensori, dobbiamo continuare su questa strada. E, come ho detto prima, dal primo che scende all’ultimo in campo, dobbiamo tutti difendere. Poi i gol arrivano, quindi quello è il più importante”.

FOTO: X Roma