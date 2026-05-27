Soulé: “Dybala non vuole dirmi cosa farà. La pubalgia mi ha frenato, ma ho finito giocando”

27/05/2026 | 17:30:50

Intervistato da Tyc Sports Matias Soulé ha parlato anche del suo rapporto con Dybala: “Vado molto d’accordo con lui, ma non vuole dirmi cosa farà. Quest’anno abbiamo fatto un bel gruppo, prima c’era anche Paredes. Ovviamente averlo con me è bello, ma è una decisione che deve prendere in base a ciò che ritiene migliore. La prima parte è andata molto bene, poi la pubalgia mi ha frenato per un po’ di partite, ma ho finito la stagione giocando, che era quello che volevo. Ora penso a riposare”.

foto x roma