Soulé: “Dovevamo rialzarci dopo l’Inter. Per la Champions ci siamo anche noi”

10/04/2026 | 23:50:11

Matias Soulé, trequartista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro il Pisa.

Queste le sue parole: “Vittoria importantissima dopo il ko di San Siro. Dovevamo rialzarci, l’abbiamo fatto giocando il nostro calcio. Ci alleniamo tutti i giorni per migliorare l’intesa e credo che questa sia la strada giusta. Dobbiamo migliorare tanto”.

Corsa alla Champions aperta “Mancano 6 partite, sono tutte finali per noi. Vogliamo andare in Champions. Non è stato un momento facile ma dopo San Siro abbiamo vinto una partita importante”.

Foto: sito Roma