Soulé: “Con Dybala c’è intesa e ci divertiamo. Possiamo fare molto di più”

30/08/2025 | 23:16:56

Matias Soulé, match winner della gara contro il Pisa, ha parlato a Dazn dopo la partita: “Grazie alla fiducia che mi stanno dando ogni giorni mi sento meglio, so che posso fare molto di più e solo lavorando durante la settimana posso. Punti importantissimi, dobbiamo continuare su questa strada”.

Qualcuno diceva che non potevi giocare con Dybala: “Ovviamente, certo. Non solo con lui, ma con tutti. Il gioco che proponiamo è di essere molto offensivi e giochiamo assieme. Sono con lui anche fuori dal campo, quando c’è lui in campo ci aiuta tanto dandoci un’altra cosa”.

Foto: Instagram Roma