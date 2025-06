Soulè: “Alla Roma ero sul punto di andarmene. Spalletti mi voleva convocare in Nazionale”

26/06/2025 | 16:47:38

I fratelli Edul, youtuber argentini, hanno intervistato Matias Soulé nel loro canale, le parole del calciatore della Roma: “So che sono giovane, ma tutti vogliono giocare. All’inizio giocavo poco, ero sul punto di andarmene. Poi ho parlato con il mister Ranieri e mi ha detto: “Resta, la tua occasione arriverà”. E ora sto giocando, che è ciò che volevo». Se Spalletti mi voleva convocare in Nazionale? Sì. Il mio tecnico al Frosinone era in contatto con lui. Mi chiamò mentre ero a casa di Dybala. Mi disse che mi voleva, che avevo il passaporto e che c’erano gli Europei. Poi venne pure al centro sportivo. Ma io gli dissi che volevo aspettare l’Argentina. Mi rispose che capiva. Non fu facile dirglielo, ma seguii il mio cuore”.

Foto: Instagram Roma