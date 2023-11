Andreazzoli: “Sconfitta amara, alla fine ci sarebbe bastato anche non perderla”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Aurelio Andreazzoli ha commentato così la sconfitta pirotecnica contro il Sassuolo. Le sue parole:

“Si tratta di una tappa, dispiace molto. Abbiamo messo tanto impegno contro una squadra forte che non è della nostra fascia. Credo che il pareggio fosse giusto, considerando tanti fattori. Ci lascia l’amaro in bocca questa sconfitta, i piccoli episodi fanno la differenza, Pinamonti ha fatto un gol fortuito così come nel quarto gol di Berardi. Ci è girato un po’ tutto in maniera sfortunata. La gara è stata bella, al di là del risultato. Finalmente si sono segnati tanti gol, ma non sono bastati comunque, andiamo oltre. Non è una tappa che condiziona l’esito finale del campionato, alla fine ci sarebbe bastato non perdere oggi”.

Sui giovani come Fazzini: “Per noi è importante farli crescere, non siamo una squadra di calciatori fatti e finiti. Siamo nella condizione di pagare anche qualcosa e aspettare che le situazioni migliorino, ma sono certo che sarà così”.

Foto: Andreazzoli foto sito Genoa