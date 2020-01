Soucek verso il West Ham: lo Slavia Praga autorizza le visite

Tomas Soucek viaggia spedito verso il West Ham, un colpo di spessore per il centrocampo degli Hammers. Presto arriverà l’ufficialità dell’operazione, intanto lo Slavia Praga, con un comunicato sul proprio profilo Twitter, ha autorizzato lo stesso Soucek a svolgere le visite mediche per il trasferimento al West Ham, ultimo passaggio prima della firma.

ℹ️ | Tomáš Souček was given permission by the club to travel to London for medical and further negotiation about possible contract with @WestHam. #slaviaprague #soucek pic.twitter.com/SbSwuQ2btZ

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) January 27, 2020