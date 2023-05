La famiglia Pozzo sembra aver deciso il futuro di Andrea Sottil. Secondo quanto anticipato da Michele Criscitiello per Sportitalia, la volontà dell’Udinese sarebbe quella di confermare il tecnico sulla panchina bianconera anche per la prossima stagione. La decisione non è ufficiale ma l’orientamento è quasi certo: Sottil ad un passo dalla conferma.

Foto: sito ufficiale udinese